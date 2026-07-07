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07 июля 2026, 14:44

Прокуратура показала "комнату пыток" по делу убийства подозреваемой в покушении в Монако

07 июля 2026, 14:44
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Скриншот с видео
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Прокуратура обнародовала видео из подвального помещения в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов, которого вместе с действующим сотрудником ГУР подозревают в убийстве Анастасии Березовской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, по возвращении в Украину она контактировала с двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР. Оба задержаны по подозрению в убийстве по предварительному сговору группой лиц.

Во время обыска в доме бывшего правоохранителя обнаружили помещение, которое, по предварительной оценке следствия, похоже на комнату для пыток.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, возможных заказчиков и других причастных лиц.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф".

Предпринимательскую деятельность начал в 1990-х годах. В 1995 году создал компанию "Primus inter pares", которая впоследствии была превращена в торгово-промышленную корпорацию "Алеф".

Корпорация является одним из крупнейших частных бизнес-объединений в Днепре и реализовала ряд масштабных девелоперских проектов, включая торгово-офисные комплексы и жилую недвижимость.

Ермолаев считается одним из самых влиятельных застройщиков Днепра и регулярно входил в рейтинги самых богатых людей Украины по версиям украинских бизнес-изданий.

В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Также он был одним из фигурантов расследования "Батальон Монако", посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживавшим на Лазурном побережье во время полномасштабной войны.

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