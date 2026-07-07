Прокуратура показала "комнату пыток" по делу убийства подозреваемой в покушении в Монако

Скриншот с видео

Прокуратура обнародовала видео из подвального помещения в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов, которого вместе с действующим сотрудником ГУР подозревают в убийстве Анастасии Березовской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, по возвращении в Украину она контактировала с двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР. Оба задержаны по подозрению в убийстве по предварительному сговору группой лиц.

Во время обыска в доме бывшего правоохранителя обнаружили помещение, которое, по предварительной оценке следствия, похоже на комнату для пыток.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, возможных заказчиков и других причастных лиц.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.