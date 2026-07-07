Прокуратура показала "кімнату тортур" у справі вбивства підозрюваної у замаху в Монако

Скриншот із відео

Прокуратура оприлюднила відео з підвального приміщення у будинку колишнього співробітника правоохоронних органів, якого разом із чинним співробітником ГУР підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, після повернення в Україну вона контактувала з двома чоловіками – колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР. Обох затримали за підозрою у вбивстві за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуку у помешканні колишнього правоохоронця виявили приміщення, яке, за попередньою оцінкою слідства, схоже на кімнату для катувань.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, а також можливих замовників та інших причетних осіб.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".

Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".

Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.

Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.

У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.