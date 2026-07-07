Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 июля российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками разных типов, в том числе дронами Shahed, Гербера, Италмас и имитаторами Пародия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 18:00 6 июля. Вражеские дроны запускали с территории России – по направлениям Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталова, Миллерова, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 108 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов на пяти местах.

Напомним, в ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед". В результате попадания в гражданский объект логистической компании возник большой пожар. Обошлось без пострадавших.