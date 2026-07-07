Российский "Шахед" попал в логистический объект в Кривом Роге: вспыхнул пожар

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед". В результате попадания в гражданский объект логистической компании возник большой пожар

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние дома.

Несмотря на значительную площадь возгорания, в 06:25 пожар локализовали. Пока ликвидация последствий продолжается.

К тушению привлекли 11 расчетов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. Окончательные данные о последствиях будут известны после завершения спасательных работ.

В Криворожском районе другие обстрелы не зафиксировали.

Также российские войска атаковали Никопольский район беспилотниками. Под удар попали Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая общины. В результате атак повреждено социальное учреждение, обошлось без погибших и раненых.

Вилкул добавила, что в Кривом Роге все городские службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, в Полтавском районе спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий. В результате удара на нескольких локациях возникли пожары.