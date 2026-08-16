В Запорожском районе в результате вражеских авиаударов погибли два человека

Фото: ГСЧС

В Запорожском районе в результате российских авиаударов погибли два человека, еще один человек пострадал

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В одном из сел области в результате удара был разрушен жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 66-летнего мужчины и 64-летней женщины.

В другом населенном пункте частично разрушен жилой дом. 39-летний мужчина получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрывной волной и обломками также повреждены рядом частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, что российские войска 16 августа атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение, расположенное в торговом центре в пригороде Одессы.