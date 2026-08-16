"Избежать больших разрушений удалось благодаря ПВО": стали известны последствия ночного террора окупантов

Фото: ГСЧС

16 августа последствия российской атаки по Украине были зафиксированы в восьми областях и Киеве. Под ударом оказались объекты инфраструктуры, жилые и гражданские здания, а также энергетическая инфраструктура

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

По его словам, в Киеве и Киевской области ранения получили шесть человек. В Кривом Роге в результате атаки погибли два человека, еще 14 пострадали. Еще один человек погиб в Сумах.

"Разрушения зафиксированы в 8 областях и Киеве. В столице и Киевской области шесть человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли и 14 пострадали в Кривом Роге. Еще один человек погиб в Сумах. Искренние соболезнования родным и близким", — отметил Корецкий.

С ночи 341 спасатель и 93 единицы техники ГСЧС по всей Украине работали над ликвидацией последствий российской атаки.

Премьер-министр поблагодарил силы противовоздушной обороны, спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков, энергетиков и всех служб, приобщившихся к ликвидации последствий ударов.

Напомним, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей.