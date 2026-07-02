Вражеская атака на Запорожье: поврежден торговый центр
Утром 2 июля российские военные совершили очередную атаку на Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Вражеским ударом поврежден торговый центр в одном из районов областного центра", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, побита задняя часть здания.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, вечером 1 июля оккупанты ударили по Запорожью. Было повреждено складское помещение СТО – возник пожар.
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