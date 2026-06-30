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30 червня 2026, 23:15

У Києві псевдо-правоохоронець виманив у чоловік мільйон

30 червня 2026, 23:15
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Фото: Національна поліція
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У Київській області викрили шахрая, який ошукав чоловіка. Він прикинувся правоохоронцем

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, шахраї розробили схему: через один із месенджерів телефонували потерпілому та представлялись представниками одного з правоохоронних органів. Аферисти говорили чоловіку про те, що він нібито причетний до фінансування країни-агресора.

Згодом аферисти переконали чоловіка передати їм його заощадження нібито, щоб перевірити законнійсть походження. Гроші обіцяли після перевірки повернути. Чоловік під психологічним впливом погодився і передав шахраям 26 000 доларів та 100 000 гривень.

"У ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Слідчі повідомили йому про підозру(ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.

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