Российский удар по Днепру: уже 5 погибших и 28 пострадавших

Фото: Днепропетровская ОВА

В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения в результате утренней российской атаки на Днепр. Таким образом, количество погибших возросло до пяти

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 28 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, переломы и акубаротравмы.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, вероятно, баллистике. Потерпело повреждение частное предприятие. Ранее было известно о четырех погибших и десяти пострадавших. Также сообщалось о 22-летнем мужчине в тяжелом состоянии.