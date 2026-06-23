09:14  23 червня
Подвійна аварія у Миколаєві: троє людей потрапили до лікарні
08:45  23 червня
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні
01:55  23 червня
Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 07:21

$25 тисяч за "спокійний бізнес" на Київщині: до суду передали справу експоліцейського

23 червня 2026, 07:21
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця та його спільника, які вимагали у підприємця 25 тисяч доларів США за вплив на хід слідства. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантів викрили у жовтні 2025 року. Колишній правоохоронець, знаючи про розслідування кримінального провадження щодо незаконного виготовлення алкогольної продукції, вирішив використати ситуацію для власного збагачення.

Він вимагав від одного з фігурантів справи 25 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на досудове розслідування та забезпечити відсутність перешкод для його діяльності. Окрім цього, надалі він планував отримувати від підприємця ще по 10 тисяч гривень щомісяця.

Щоб уникнути викриття, експравоохоронець залучив знайомого, який організував зустріч із підприємцем та отримав від нього гроші.

Передача 25 тисяч доларів США відбулася на одній із автозаправних станцій у Києві.

Фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців. Серед потерпілих – щонайменше двоє керівників товариств і одна підприємиця, які працюють у сферах виробництва та продажу пластикової тари, побутової хімії, а також виготовлення й реалізації кондитерських виробів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область ДБР розслідування вимагання грошей хабар поліцейський
На Київщині чиновник "заробив" на підземних водах понад 250 мільйонів
22 червня 2026, 14:30
Вимагали $250 тисяч за неіснуючий борг: на Черкащині банда рік тероризувала родину
22 червня 2026, 11:57
У Києві поліцейський вимагав 2 тисячі доларів за те, щоб відмовитись від електронного браслета
19 червня 2026, 23:15
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів
23 червня 2026, 10:52
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
23 червня 2026, 10:39
На Харківщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля приватного будинку
23 червня 2026, 10:32
На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир
23 червня 2026, 10:18
У Запоріжжі ворожий дрон пошкодив АЗС, ще один влучив по автостоянці
23 червня 2026, 09:58
Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії
23 червня 2026, 09:56
На Дніпропетровщині експодатківиця привласнила службову квартиру за 3 мільйони та подарувала її доньці
23 червня 2026, 09:45
Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок
23 червня 2026, 09:37
Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік
23 червня 2026, 09:27
10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту
23 червня 2026, 09:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »