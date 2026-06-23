$25 тисяч за "спокійний бізнес" на Київщині: до суду передали справу експоліцейського

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця та його спільника, які вимагали у підприємця 25 тисяч доларів США за вплив на хід слідства. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантів викрили у жовтні 2025 року. Колишній правоохоронець, знаючи про розслідування кримінального провадження щодо незаконного виготовлення алкогольної продукції, вирішив використати ситуацію для власного збагачення.

Він вимагав від одного з фігурантів справи 25 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на досудове розслідування та забезпечити відсутність перешкод для його діяльності. Окрім цього, надалі він планував отримувати від підприємця ще по 10 тисяч гривень щомісяця.

Щоб уникнути викриття, експравоохоронець залучив знайомого, який організував зустріч із підприємцем та отримав від нього гроші.

Передача 25 тисяч доларів США відбулася на одній із автозаправних станцій у Києві.

Фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців. Серед потерпілих – щонайменше двоє керівників товариств і одна підприємиця, які працюють у сферах виробництва та продажу пластикової тари, побутової хімії, а також виготовлення й реалізації кондитерських виробів.