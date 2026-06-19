21:05  19 июня
В Хмельницком женщина бросила ребенку гантелю в голову
19:40  19 июня
Более 102 млн грн вернули в бюджет: прокуратура разоблачила сделку на дорожных работах
18:56  19 июня
Врезался в ТЦ, будучи лишенным прав: в Киеве пьяный водитель устроил серьезное ДТП
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 23:15

В Киеве полицейский потребовал 2 тысячи долларов за то, чтобы отказаться от электронного браслета

19 июня 2026, 23:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности с бывшим работником полиции. Его разоблачили на взятке от подозреваемого

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году полицейский получил для исполнения определение суда о применении к лицу меры пресечения в виде ничего домашнего ареста. В частности, речь шла об использовании электронного браслета. Правоохранитель заявил подозреваемому, что они смогут не применять электронный браслет, а "цена вопроса" – 2 тысячи долларов.

Разоблачили правоохранителя "на горячем". Он полностью признал вину. В частности, он обязался перечислить 500 тысяч грн на нужды сил обороны Украины.

Суд назначил 5 лет лишения свободы, освободив осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка полицейский Киев
81 тысяча долларов за "решение вопросов": на вымогательстве взятки задержан адвокат
19 июня 2026, 15:44
В Киеве аферисты украли квартиру мужчины из-за якобы "розыска ТЦК"
18 июня 2026, 22:30
Под предлогом знакомства отобрал iPhone: в Киеве задержали 23-летнего грабителя
18 июня 2026, 12:31
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Ведущая Леся Никитюк показала первую фотосессию ее маленького сына
20 июня 2026, 00:35
Цены на горючее снова рухнули: какие ценники на украинских АЗС
19 июня 2026, 23:55
Незнакомец трогал за грудь в поезде: в Киеве ищут мужчину, который добивался пассажирки
19 июня 2026, 23:40
В Харькове вражеский БпЛА попал в гражданский автомобиль, есть жертвы
19 июня 2026, 22:58
В Харькове отправили в СИЗО иностранку, хранившую полкилограмма психотропов
19 июня 2026, 22:24
В Киевской области собаки убили пенсионерку
19 июня 2026, 22:20
В Одессе судили мужчину, который "сливал" россиянам данные об ВСУ
19 июня 2026, 22:00
Унесло в открытое море: в Одесской области спасатели ищут 11-летнюю девочку
19 июня 2026, 21:54
Вражеский удар по Запорожью: уже 10 раненых, среди них полицейский
19 июня 2026, 21:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »