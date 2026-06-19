В Киеве полицейский потребовал 2 тысячи долларов за то, чтобы отказаться от электронного браслета

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Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности с бывшим работником полиции. Его разоблачили на взятке от подозреваемого

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году полицейский получил для исполнения определение суда о применении к лицу меры пресечения в виде ничего домашнего ареста. В частности, речь шла об использовании электронного браслета. Правоохранитель заявил подозреваемому, что они смогут не применять электронный браслет, а "цена вопроса" – 2 тысячи долларов.

Разоблачили правоохранителя "на горячем". Он полностью признал вину. В частности, он обязался перечислить 500 тысяч грн на нужды сил обороны Украины.

Суд назначил 5 лет лишения свободы, освободив осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.