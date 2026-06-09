На трассе на Киевщине столкнулись две легковушки: спасатели вырезали пострадавших из машин
ДТП произошло днем 8 июня на трассе М-05 Киев – Одесса вблизи села Снежки Белоцерковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На трассе столкнулись две легковушки. В результате столкновения люди оказались зажатыми в покореженных авто.
С помощью специального оборудования спасатели деблокировали двух пострадавших 30 и 40 лет и передали медикам "скорой".
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, вечером 7 июня на Волыни автомобиль врезался в придорожный отбойник – он насквозь проткнул машину. За рулем легковушки была 16-летняя девушка, погиб 23-летний парень.
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