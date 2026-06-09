Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На трассе столкнулись две легковушки. В результате столкновения люди оказались зажатыми в покореженных авто.

С помощью специального оборудования спасатели деблокировали двух пострадавших 30 и 40 лет и передали медикам "скорой".

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, вечером 7 июня на Волыни автомобиль врезался в придорожный отбойник – он насквозь проткнул машину. За рулем легковушки была 16-летняя девушка, погиб 23-летний парень.