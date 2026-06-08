Фото: полиция

ДТП произошло 7 июня около 20:00 в Ковельском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Управляя автомобилем Volkswagen Passat, 16-летняя водитель не выбрала безопасную скорость и врезалась в придорожный отбойник – он насквозь проткнул машину.

В результате ДТП 23-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте.

Сама водительница получила ушибы. Еще одна 12-летняя пассажирка не травмировалась.

Все молодые люди – из Ковельского района.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 7 июня в Оболонском районе Киева столкнулись две легковушки. Одна женщина погибла, еще одна травмирована.