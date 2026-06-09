Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На трасі зіткнулися два легковики. Внаслідок зіткнення люди опинилися затиснутими в понівечених авто.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували двох постраждалих 30 та 40 років, та передали медикам "швидкої".

Обставини та причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, ввечері 7 червня на Волині автомобіль врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. За кермом легковика була 16-річна дівчина, загинув 23-річний молодик.