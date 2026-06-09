На трасі на Київщині зіткнулися два легковики: рятувальники вирізали постраждалих із машин
ДТП сталася вдень 8 червня на трасі М-05 Київ – Одеса поблизу села Сніжки Білоцерківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На трасі зіткнулися два легковики. Внаслідок зіткнення люди опинилися затиснутими в понівечених авто.
За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували двох постраждалих 30 та 40 років, та передали медикам "швидкої".
Обставини та причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, ввечері 7 червня на Волині автомобіль врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. За кермом легковика була 16-річна дівчина, загинув 23-річний молодик.
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Нічні удари по Харківщині: подробиці щодо наслідків, серед загиблих – вагітна дівчина
09 червня 2026, 08:28Афера з елітними квартирами у Києві: адвокатці світить до 12 років за ґратами
09 червня 2026, 08:21Втрати росіян станом на 9 червня: Генштаб оновив дані
09 червня 2026, 08:12Рубка лісу закінчилася трагедією: на Закарпатті загинув чоловік
09 червня 2026, 07:52Майже 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровщини: постраждали троє людей
09 червня 2026, 07:49Гроші Абрамовича на ППО: Зеленський про 2,4 млрд фунтів від продажу "Челсі"
09 червня 2026, 07:37Двоє людей загинули та 13 постраждали внаслідок масованих атак на Сумщину
09 червня 2026, 07:34Росіяни обстріляли Чугуїв: троє людей загинули, є поранені
09 червня 2026, 07:25У магазинах Криму порожніють полиці: зникають цукор, сіль і борошно
09 червня 2026, 07:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »