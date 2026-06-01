01 июня 2026, 22:32

В Закарпатье женщина заработала миллионы на порно-трансляциях с собственной дочерью

32-летняя многодетная мать устроила бизнес на собственной 13-летней дочери
На Закарпатье арестовали многодетную мать, подозреваемую в съемке и распространении запрещенного контента с участием малолетней дочери.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует RegioNews .

Следствие установило, что задержанная превратила материнство в циничный и криминальный способ заработка. Она зарегистрировала аккаунт на одной из закрытых платформ для видеостриминга. Во время онлайн-эфиров женщина раздевала свою дочь, которой на тот момент исполнилось всего 13 лет, и заставляла ее выполнять непристойные действия на камеру.

За эти трансляции "зрители" платили деньги, которые обеспечивали беззаботную жизнь семьи.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили безоговорочные доказательства преступной деятельности:

  • Мобильные телефоны и технику, по которой велись трансляции;

  • Большое количество банковских карт;

  • Более 120 тысяч гривен наличными;

  • Элитный автомобиль.

Ни сама подозреваемая, ни ее гражданский муж (сожитель) официально нигде не работали. Следователи устанавливают происхождение изъятых средств и имущества, а также проверяют факты возможной легализации денег, полученных преступным путем.

Реакция социальных служб была мгновенной – всех детей из этой многодетной семьи безотлагательно изъяли. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков в местной больнице. С ними работают квалифицированные психологи, чтобы помочь преодолеть последствия тяжелой психологической и физической травмы.

Женщине официально инкриминированы преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 301-1 (изготовление, распространение и сбыт детской порнографии) и ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия).

За совершенное горе-матери грозит длительный срок заключения — до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Житомирской области женщина снимала порно с 3-летней дочерью .

