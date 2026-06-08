Ребенка спрятали в шкафу: в Киевской области будут судить чиновницу, которая проигнорировала угрозу жизни мальчика

Фото: Офис Генерального прокурора

Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении начальнице отдела профилактики и защиты прав ребенка службы по делам детей Броварского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей гибель человека

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Основанием для расследования стала трагическая гибель двухлетнего мальчика в Броварах весной этого года. Вечером 23 апреля ребенку стало плохо. Несмотря на необходимость неотложной медицинской помощи, мать не обратилась к врачам и не приняла никаких мер по спасению сына. Впоследствии мальчик скончался.

Женщина пыталась скрыть смерть ребенка, уложила тело в коробку и спрятала в шкафу. Труп ребенка правоохранители обнаружили после обращения бабушки. Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины. Пока она под стражей.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что еще за два месяца до смерти мальчика в службу по делам детей поступала информация о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей – злоупотреблении алкоголем и возможной угрозе жизни и здоровью детей.

В ходе проверки эти обстоятельства подтвердились. Специалисты установили, что семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в социальном сопровождении.

В то же время должностное лицо, которая отвечала за организацию работы по защите прав детей, не обеспечила принятие неотложных мер по безопасности малолетних, не инициировала вопрос об их изъятии из опасной среды и не обеспечила надлежащего реагирования на выявленные риски.

В результате дети остались проживать в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Напомним, что в Броварах будут судить женщину, которая без помощи оставила больного ребенка. Без медицинской помощи 2-летний мальчик скончался.