12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 17:42

Дитину сховали у шафі: на Київщині судитимуть чиновницю, яка проігнорувала загрозу життю хлопчика

08 червня 2026, 17:42
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Підставою для розслідування стала трагічна загибель дворічного хлопчика у Броварах навесні цього року. Ввечері 23 квітня дитині стало зле. Попри необхідність невідкладної медичної допомоги, матір не звернулася до лікарів та не вжила жодних заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер.

Жінка намагалася приховати смерть дитини, поклала тіло у коробку та сховала у шафі. Труп дитини правоохоронці виявили після звернення бабусі. Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України. Наразі вона під вартою.

У ході подальшого розслідування встановлено, що ще за два місяці до смерті хлопчика до служби у справах дітей надходила інформація про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків - зловживання алкоголем та можливу загрозу життю і здоров’ю дітей.

Під час перевірки ці обставини підтвердилися. Фахівці встановили, що сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та потребує соціального супроводу.

Водночас посадовиця, яка відповідала за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила вжиття невідкладних заходів для безпеки малолітніх, не ініціювала питання щодо їх вилучення із небезпечного середовища та не забезпечила належного реагування на виявлені ризики.

У результаті діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу для їх життя та здоров’я.

Нагадаємо, що у Броварах будуть судити жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Бровари суд чиновники
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Атаки на Херсонщину: шестеро поранених, серед яких дитина
08 червня 2026, 17:58
У Запоріжжі дрон влучив у зупинку: є загиблі, серед поранених - діти
08 червня 2026, 17:55
Погрожував ножем та відібрав велосипед: у Дніпрі суд виніс вирок розбійнику
08 червня 2026, 17:22
Прокуратура повернула державі 10 гектарів лісу, привласнених структурами Медведчука
08 червня 2026, 16:59
На Львівщині судитимуть чиновницю через смерть 2-річного хлопчика
08 червня 2026, 16:46
Ексголова Верховного Суду Князєв отримав тюремний термін
08 червня 2026, 16:35
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка, є поранені
08 червня 2026, 16:34
Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: знищено амбулаторію та будинок культури
08 червня 2026, 15:54
Росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби: серед постраждалих неповнолітня
08 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »