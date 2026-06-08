Дитину сховали у шафі: на Київщині судитимуть чиновницю, яка проігнорувала загрозу життю хлопчика

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Підставою для розслідування стала трагічна загибель дворічного хлопчика у Броварах навесні цього року. Ввечері 23 квітня дитині стало зле. Попри необхідність невідкладної медичної допомоги, матір не звернулася до лікарів та не вжила жодних заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер.

Жінка намагалася приховати смерть дитини, поклала тіло у коробку та сховала у шафі. Труп дитини правоохоронці виявили після звернення бабусі. Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України. Наразі вона під вартою.

У ході подальшого розслідування встановлено, що ще за два місяці до смерті хлопчика до служби у справах дітей надходила інформація про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків - зловживання алкоголем та можливу загрозу життю і здоров’ю дітей.

Під час перевірки ці обставини підтвердилися. Фахівці встановили, що сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та потребує соціального супроводу.

Водночас посадовиця, яка відповідала за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила вжиття невідкладних заходів для безпеки малолітніх, не ініціювала питання щодо їх вилучення із небезпечного середовища та не забезпечила належного реагування на виявлені ризики.

У результаті діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу для їх життя та здоров’я.

Нагадаємо, що у Броварах будуть судити жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер.