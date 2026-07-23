В Хмельницком 58-летний мужчина погиб, выпав с 8-го этажа

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком правоохранители устанавливают обстоятельства падения мужчины с многоэтажки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 июля около 10:40 в Хмельницком по улице Железняка произошла трагедия – мужчина выпал из многоэтажки.

О происшествии правоохранителям сообщили медики скорой помощи. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа.

58-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове подросток выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла 22 июля. К сожалению, от полученных травм ребенок погиб на месте. Известно, что к моменту трагедии он был дома сам.