В Киевской области чиновники украли 6,7 га рекреационных земель на 20 млн грн

В Киевской области разоблачена масштабная оборудка с землей: председатель одного из всеукраинских творческих союзов в сговоре с государственным регистратором незаконно завладели 6,7 га рекреационных земель в Бучанском районе

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

"Председатель правления одной из всеукраинских творческих общественных организаций и государственный регистратор подозреваются в противоправных действиях с земельным участком рекреационного назначения в Бучанском районе. Сумма причинённого территориальной общине ущерба составляет более 20,7 млн грн. Участникам земельной махинации сообщено о подозрении", — говорится в сообщении полиции.

Как установили правоохранители, должностное лицо творческого союза совместно с государственным регистратором организовали схему незаконного завладения земельным участком коммунальной собственности в Бучанском районе Киевщины.





Речь идет о 6,7 га рекреационных земель, на территории которых размещалось недвижимое имущество творческого союза. Из-за отсутствия возможности содержать эту территорию, общественная организация передала земельный участок в пользование поселковому совету.

Для реализации схемы государственный регистратор, имея доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, без законных оснований внесла ложные сведения в автоматизированную систему и зарегистрировала право собственности на земельный участок за частной компанией. В результате таких действий – орган местного самоуправления потерял законное право распоряжаться земельным участком рекреационного назначения.



Проведенная экспертиза подтвердила нанесенный территориальной общине ущерб на сумму более 20,7 млн грн.



На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а государственному регистратору – по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.



Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к схеме.



Согласно инкриминируемым статьям, подозреваемым может грозить до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.



