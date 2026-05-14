Последствия массированной атаки: более 14 тысяч семей в Киевской области остаются без света

Фото: Тихонов Михаил

По состоянию на 13:30 в результате массированной атаки остаются без электроснабжения более 14 тыс. потребителей в Киевской области, энергетики заживили более 2,2 тыс. потребителей

Об этом сообщает Группа ДТЭК в Телеграмме, передает RegioNews .

"Энергетики уже заживили более 2,2 тыс. семей Киевщины, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. [...] В настоящее время без света остается еще более 14 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате массированной атаки повреждены электросети, оборудование и автотранспорт ДТЭК.

Напомним, что в результате российской массированной атаки в столице повреждение электроэнергетической инфраструктуры.

В ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком , Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о семи погибших и 40 пострадавших.