Госизмена и подрыв мобилизации: нардепа отправили в СИЗО без права на залог

Народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене, избрали меру пресечения - безальтернативное содержание под стражей

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в отношении народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого в государственной измене.

По данным следствия, он распространял в Telegram, Facebook и Instagram материалы, направленные на формирование выгодных РФ нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов.

14 мая 2026 года следователь судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.