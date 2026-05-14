Наслідки масованої атаки: понад 14 тисяч родин на Київщині залишаються без світла

Станом на 13:30 внаслідок масованої атаки залишаються без електропостачання понад 14 тис. споживачів у Київській області, енергетики заживили понад 2,2 тис. споживачів

Про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

"Енергетики вже заживили понад 2,2 тис. родин Київщини, які залишилися без світла через ворожі обстріли. [...] Наразі без світла залишається ще понад 14 тис. родин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок масованої атаки пошкоджені електромережі, обладнання та автотранспорт ДТЕК.

Нагадаємо, що внаслідок російської масованої атаки у столиці є пошкодження електроенерогетичної інфраструктури.

У ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих.