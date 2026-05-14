Полиция Харькова задержала злоумышленника на получении 10 тысяч долларов за "решение вопроса" с мобилизацией

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Установлено, что 54-летний фигурант наладил механизм извлечения неправомерной выгоды. В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого в конце марта, был документирован факт вымогательства денежных средств.

В частности, во время личной встречи подозреваемый потребовал заявителя передать ему 10 тысяч долларов.

За эти средства злоумышленник должен оказать влияние на должностных лиц медицинских учреждений, а именно для получения фиктивных выводов о состоянии здоровья матери заявителя, якобы нуждающегося в постороннем уходе.

А также обещал повлиять на должностных лиц районного центра комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления отсрочки от призыва на военную службу на основании этих документов.

12 мая непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

