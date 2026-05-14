14 мая 2026, 18:00

В Киевской области разоблачили схему "туризма" для уклонистов

В Киевской области разоблачили заместителя председателя общественной организации. Оказалось, он организовал схему по переправке военнообязанных за границу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Обухов разоблачили заместителя руководителя общественной организации. Он организовал схему по переправке мужчин за границу. В частности, у человека призывного возраста он потребовал деньги. Известно, что он хотел получить взятку в размере 35 тысяч долларов.

"Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Следователи сообщили задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369-2 УК)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК. Впоследствии в ТЦК сделали заявление, рассказав, что произошло.

