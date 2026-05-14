В Киеве и Запорожье задержали "идейных" агентов ФСБ

Прокуроры 5 мая 2026 года задержали двух человек, собиравших для спецслужбы РФ информацию о Силах обороны в Киевской и Запорожской областях

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые поддерживали вооруженную агрессию РФ и ожидали оккупации Украины. Они действовали раздельно, но были соединены одним куратором ФСБ. Для конспирации использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Один – житель Киевщины. По заданию российской спецслужбы он обходил территории вблизи столицы и пытался установить местонахождение средств ПВО. Собранные данные отмечал на электронных картах и передавал представителю ФСБ.

Другой – работал водителем в почтовом отделении в Запорожье. Во время поездок по региону он фиксировал перемещение техники и пытался установить вид и количество техники Сил обороны, которая направлялась на передовую.

В ходе обысков по местам жительства изъяты мобильные телефоны, которые использовались для сбора разведывательной информации и связи с представителем российской спецслужбы.

Оба задержанных сообщены о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, а также в несанкционированном распространении информации о расположении и перемещении ВСУ и других военных формирований. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

