Во Львове в результате обрыва строительной люльки погибли трое рабочих
Во Львове 14 мая по ул. Камышовой при выполнении работ по ремонту фасада дома на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews .
В результате падения погибли трое работников. Предварительно двое из них — граждане Турции.
Устанавливаются все происшествия, также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.
Напомним, что в Тернопольской области 63-летний житель Великих Бирок упал с двухметровой высоты, получив множественные переломы и травму головы.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Как одесский бизнесмен Кауфман забрал фармдистрибьютора у россиян
14 мая 2026, 19:51В Конча-Заспе в результате обстрела сгорел дом беглого депутата Шахова
14 мая 2026, 19:45Цена будущего ребенка — $5500: в Харьковской области задержали адвоката, который "торговал" решением суда
14 мая 2026, 19:12Без света и еды: в Харькове спасли ребенка из опасных условий
14 мая 2026, 18:45В Киеве наркодилеры зашивали метадон в секонд-хенд
14 мая 2026, 18:25Последствия массированной атаки: более 14 тысяч семей в Киевской области остаются без света
14 мая 2026, 18:20В Киевской области разоблачили схему "туризма" для уклонистов
14 мая 2026, 18:00В Харькове задержали дельца, продававшего отсрочки из-за "больной матери"
14 мая 2026, 17:55В многоэтажке под Киевом обезвредили неразорванную ракету
14 мая 2026, 17:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »