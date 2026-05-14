Во Львове в результате обрыва строительной люльки погибли трое рабочих

Во Львове 14 мая по ул. Камышовой при выполнении работ по ремонту фасада дома на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews .

В результате падения погибли трое работников. Предварительно двое из них — граждане Турции.

Устанавливаются все происшествия, также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

