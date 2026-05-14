Без света и еды: в Харькове спасли ребенка из опасных условий

В Харькове правоохранители изъяли 12-летнего ребенка из опасных условий. Девочка жила без света, еды и без присмотра взрослых

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Известно, что при обследовании матери дома не было. 12-летняя девочка была сама дома, голодная и грязная. По словам ребенка, ее мать систематически употребляет наркотики. В квартире отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и продукты питания. Также известно, что ребенок в школу не ходил.

"При таких обстоятельствах правоохранителями принято решение о немедленном изъятии ребенка из опасной среды. Девочка доставлена в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи и последующего обследования. По указанному факту начато досудебное расследование по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

