14 мая 2026, 17:43

В многоэтажке под Киевом обезвредили неразорванную ракету

Фото: ГСЧС
В поселке Чабаны 14 мая спасатели изъяли часть российской боевой ракеты из жилого дома

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

После российского обстрела на первом этаже многоэтажки осталась не сдетонировавшая часть боеприпаса.

Специалисты ГСЧС обезвредили и изъяли боевую часть ракеты.

Чрезвычайники отметили, что операцию провели благодаря профессиональным и слаженным действиям саперов.

В ГСЧС призывали граждан не затрагивать подозрительные предметы, ведь они могут быть опасными, и в случае обнаружения таких объектов звонить по номеру 101.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком , Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о семи погибших и 40 пострадавших.

