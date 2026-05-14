Цена будущего ребенка — $5500: в Харьковской области задержали адвоката, который "торговал" решением суда

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области полицейские разоблачили адвоката, который требовал деньги за "решение вопроса" в суде. Злоумышленник был задержан во время получения денег

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что в суде продолжается рассмотрение гражданского дела между мужем и его бывшей женой по определению места жительства их несовершеннолетнего сына.

К мужу, отцу ребенка, обратился 43-летний адвокат и потребовал передать ему 5500 долларов за якобы решение вопроса о проживании сына в его пользу. Адвокат уверял, что уже передал свои средства для влияния на принятие необходимого решения судом, а мужчина должен компенсировать ему эти расходы.

14 мая правоохранители задержали адвоката в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении 5500 долларов.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления.

