На Київщині викрили схему "туризму" для ухилянтів

На Київщині викрили заступника голови громадської організації. Виявилось, він організував схему з переправлення військовозобов'язаних за кордон

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

В місті Обухів викрили заступника керівника громадської організації. Він організував схему з переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, у людини призовного віку він вимагав гроші. Відомо, що він хотів отримати хабар у розмірі 35 тисяч долраів.

"Зловмисника затримано у процесуальному порядку. Слідчі повідомили затриманому про підозру (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 ККУ)", - повідомили в поліції.

