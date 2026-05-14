14 травня 2026, 18:00

На Київщині викрили схему "туризму" для ухилянтів

14 травня 2026, 18:00
Фото з відкритих джерел
На Київщині викрили заступника голови громадської організації. Виявилось, він організував схему з переправлення військовозобов'язаних за кордон

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

В місті Обухів викрили заступника керівника громадської організації. Він організував схему з переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, у людини призовного віку він вимагав гроші. Відомо, що він хотів отримати хабар у розмірі 35 тисяч долраів.

"Зловмисника затримано у процесуальному порядку. Слідчі повідомили затриманому про підозру (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що після мобілізації місцевого представника ромської громади там зібрався натовп близько 30 людей. Вони почали виламувати двері та намагатись прорватись до будівлі ТЦК. Згодом у ТЦК зробили заяву, розповівши, що сталось.

