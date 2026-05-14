У багатоповерхівці під Києвом знешкодили нерозірвану ракету

У селищі Чабани 14 травня рятувальники вилучили частину російської бойової ракети з житлового будинку

Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Після російського обстрілу на першому поверсі багатоповерхівки залишилася частина боєприпасу, яка не здетонувала.

Фахівці ДСНС знешкодили та вилучили бойову частину ракети.

Надзвичайники зазначили, що операцію провели завдяки професійним і злагодженим діям саперів.

У ДСНС закликали громадян не торкатися підозрілих предметів, адже вони можуть бути небезпечними, та у разі виявлення таких об’єктів телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих.