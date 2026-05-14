У багатоповерхівці під Києвом знешкодили нерозірвану ракету
У селищі Чабани 14 травня рятувальники вилучили частину російської бойової ракети з житлового будинку
Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Після російського обстрілу на першому поверсі багатоповерхівки залишилася частина боєприпасу, яка не здетонувала.
Фахівці ДСНС знешкодили та вилучили бойову частину ракети.
Надзвичайники зазначили, що операцію провели завдяки професійним і злагодженим діям саперів.
У ДСНС закликали громадян не торкатися підозрілих предметів, адже вони можуть бути небезпечними, та у разі виявлення таких об’єктів телефонувати за номером 101.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих.