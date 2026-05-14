14 травня 2026, 17:43

У багатоповерхівці під Києвом знешкодили нерозірвану ракету

Фото: ДСНС
У селищі Чабани 14 травня рятувальники вилучили частину російської бойової ракети з житлового будинку

Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Після російського обстрілу на першому поверсі багатоповерхівки залишилася частина боєприпасу, яка не здетонувала.

Фахівці ДСНС знешкодили та вилучили бойову частину ракети.

Надзвичайники зазначили, що операцію провели завдяки професійним і злагодженим діям саперів.

У ДСНС закликали громадян не торкатися підозрілих предметів, адже вони можуть бути небезпечними, та у разі виявлення таких об’єктів телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 40 постраждалих.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
