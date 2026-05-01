25 тисяч і за кордон: на Київщині чоловік організував "тури" для ухилянтів

Житель Київщини організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області.

46-річний житель Київщини організував схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Зловмисник давав "клієнтам" інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах. Свої "послуги" він оцінив у 25 тисяч гривень.

Зловмисника затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру. Тепер чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.