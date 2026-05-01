25 тисяч і за кордон: на Київщині чоловік організував "тури" для ухилянтів
Житель Київщини організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
46-річний житель Київщини організував схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Зловмисник давав "клієнтам" інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах. Свої "послуги" він оцінив у 25 тисяч гривень.
Зловмисника затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру. Тепер чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.
29 квітня 2026, 19:20
01 травня 2026
28 квітня 2026
23 квітня 2026
21 квітня 2026
27 квітня 2026
20 квітня 2026
07 серпня 2025
