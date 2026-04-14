Квартирная афера в Буче: 66 человек потеряли жилье и деньги

В Буче правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему по продаже несуществующего жилья. Жертвами аферы стали ветераны войны и внутренне перемещенные лица, потерявшие свои дома из-за боевых действий

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, руководители жилищно-строительных кооперативов предлагали гражданам инвестировать в якобы строительство многоэтажных домов. С людьми заключали договоры, демонстрировали документы и производили впечатление законной деятельности.

Потерпевшие вкладывали значительные суммы – часто последние сбережения – в надежде получить новое жилье. Однако строительство фактически не завершалось, объекты не вводились в эксплуатацию, а полученные средства присваивались.

На даный момент установлено 66 пострадавших. Общая сумма ущерба превышает 35,5 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры двум фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к схеме.

