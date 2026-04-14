UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 09:52

Квартирная афера в Буче: 66 человек потеряли жилье и деньги

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Буче правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему по продаже несуществующего жилья. Жертвами аферы стали ветераны войны и внутренне перемещенные лица, потерявшие свои дома из-за боевых действий

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, руководители жилищно-строительных кооперативов предлагали гражданам инвестировать в якобы строительство многоэтажных домов. С людьми заключали договоры, демонстрировали документы и производили впечатление законной деятельности.

Потерпевшие вкладывали значительные суммы – часто последние сбережения – в надежде получить новое жилье. Однако строительство фактически не завершалось, объекты не вводились в эксплуатацию, а полученные средства присваивались.

На даный момент установлено 66 пострадавших. Общая сумма ущерба превышает 35,5 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры двум фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к схеме.

Напомним, в Житомире 56 домов для переселенцев, возведенных с участием Красного Креста Италии, стоили почти как элитное жилье – более 4,99 млн. грн. за каждый. Речь идет о домах площадью 45 кв. м из многослойных клееных деревянных CLT панелей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Буча афера деньги схема квартира жильё
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »