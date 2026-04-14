Квартирна афера в Бучі: 66 людей втратили житло і гроші

Фото: Прокуратура України

У Бучі правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему із продажу неіснуючого житла. Жертвами афери стали ветерани війни та внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через бойові дії

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники житлово-будівельних кооперативів пропонували громадянам інвестувати у нібито будівництво багатоповерхових будинків. З людьми укладали договори, демонстрували документи та створювали враження законної діяльності.

Потерпілі вкладали значні суми – часто останні заощадження – у надії отримати нове житло. Однак будівництво фактично не завершувалося, об’єкти не вводилися в експлуатацію, а отримані кошти привласнювалися.

Наразі встановлено 66 потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 35,5 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми.

