09:14  14 квітня
На Рівненщині триває масштабна операція з пошуку 4-річного хлопчика
07:37  14 квітня
На Волині у ДТП загинули двоє підлітків: 17-річного водія затримали
00:35  14 квітня
Співачка Тоня Матвієнко зізналась, чому розлучилась із чоловіком
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2026, 09:52

Квартирна афера в Бучі: 66 людей втратили житло і гроші

Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Бучі правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему із продажу неіснуючого житла. Жертвами афери стали ветерани війни та внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через бойові дії

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники житлово-будівельних кооперативів пропонували громадянам інвестувати у нібито будівництво багатоповерхових будинків. З людьми укладали договори, демонстрували документи та створювали враження законної діяльності.

Потерпілі вкладали значні суми – часто останні заощадження – у надії отримати нове житло. Однак будівництво фактично не завершувалося, об’єкти не вводилися в експлуатацію, а отримані кошти привласнювалися.

Наразі встановлено 66 потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 35,5 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми.

Нагадаємо, у Житомирі 56 будинків для переселенців, зведених за участі Червоного Хреста Італії, коштували майже як елітне житло – понад 4,99 млн грн за кожен. Йдеться про будинки площею 45 кв. м з багатошарових клеєних дерев'яних CLT панелей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »