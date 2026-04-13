Пожар возник вечером 12 апреля в урочище Лугово в селе Глебовка, что в Вышгородском районе

На месте огнеборцы установили, что горит кровля склада и пленка внутри здания. Пожар полностью ликвидировали чуть больше чем за час.

К тушению привлекались 20 спасателей и три единицы спецтехники.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, вечером 9 апреля в Вишневом в Киевской области произошел пожар в помещении пекарни. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.