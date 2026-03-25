Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Чернигове в результате атаки россиян повреждены десять частных домов, четыре хозяйственных постройки и автомобиль.

В Коропской громаде Новгород-Северского района повреждения получили частный дом и хозяйственное сооружение.

В Городнянской громаде в результате атаки россиян горела хозяйственная постройка.

Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, в результате вражеских обстрелов ночью 25 марта был поврежден энергетический объект в Черниговском районе. Без света осталось около 150 тысяч абонентов.