На Київщині після атаки знеструмлено Славутич – 21 тис. людей без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок ранкової атаки в місті Славутич Київської області близько 21 тисячі жителів тимчасово залишилися без централізованого електропостачання

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло в кожній оселі.

Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення, тепло та водопостачання забезпечені, а соціальні заклади функціонують на генераторах.

Зв'язок і інтернет залишаються доступними. Пункти незламності відкриті й готові приймати людей, наголосив Калашник.

Нагадаємо, в ніч на 25 березня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.