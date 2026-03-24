На Київщині чоловік загинув через спалювання трави

Пожежа сталась на присадибній ділянці. Там 89-річний місцевий житель спалював суху траву на городі. Чоловік не врахував силу вогню, і вітер швидко поширив полум'я по території. На жаль, внаслідок пожежі пенсіонер загинув.

"Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліцїі.

