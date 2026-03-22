Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время отражения атаки – полиция
В Чернигове предварительно установлено, что взрыв в супермаркете "АТБ" на улице Летной произошел во время отражения вражеской атаки на город
Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.
На месте происшествия продолжаются следственные действия, работают полиция и взрывотехники.
Напомним, 22 марта в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении одного из супермаркетов города. По предварительной информации, травмированы четыре гражданина.
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
