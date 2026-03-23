08:21  23 березня
У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина
06:43  23 березня
Померла 16-річна дівчина, яка у січні впала в яму з окропом у Києві
01:12  23 березня
На Вінниччині зіткнулися легковик та мотоцикл із підлітками: постраждалі у лікарні
23 березня 2026, 09:33

Вибухи у Бучі на Київщині: поранено двох поліцейських

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку

Про це повідомила поліція Київської області та голова ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон. Згодом поруч пролунав ще один вибух невідомого пристрою.

Під час подій двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні.

На місце оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки поліції Київщини. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Поліція закликає громадян бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідки до поліції або за номерами 101 чи 102.

Як відомо, на початку березня СБУ та Нацполіція запобігли 4-м терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення РФ. Напади планувалися в Київській області, Львові, Вінниці та Чернігові.

Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття атаки – поліція
22 березня 2026, 17:39
Всі новини »
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
На Київщині чоловік загинув під час спалювання трави
23 березня 2026, 09:57
У Києві судитимуть чоловіка за крадіжку смартфона у продавця магазину
23 березня 2026, 09:29
На Кіровоградщині з водойми дістали тіло чоловіка
23 березня 2026, 09:03
У Львові водій Mercedes в'їхав у трамвай і втік із місця ДТП
23 березня 2026, 08:55
Росіяни вдруге за ранок атакували Кривий Ріг: пошкоджена інфраструктура, є поранені
23 березня 2026, 08:50
Сили ППО вночі знешкодили 234 ворожі БпЛА з 251: є влучання на 11 локаціях
23 березня 2026, 08:41
У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Кіровоградщину
23 березня 2026, 08:30
У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина
23 березня 2026, 08:21
Масована атака дронів на Одещину: пошкоджені будинки та портова інфраструктура
23 березня 2026, 08:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »