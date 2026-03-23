Вибухи у Бучі на Київщині: поранено двох поліцейських

Про це повідомила поліція Київської області та голова ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон. Згодом поруч пролунав ще один вибух невідомого пристрою.

Під час подій двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано, стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні.

На місце оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки поліції Київщини. Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Поліція закликає громадян бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідки до поліції або за номерами 101 чи 102.

Як відомо, на початку березня СБУ та Нацполіція запобігли 4-м терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення РФ. Напади планувалися в Київській області, Львові, Вінниці та Чернігові.