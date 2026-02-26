13:15  26 февраля
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
Смертельное ДТП возле Житомира: погибла женщина, полиция устанавливает ее личность
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 11:45

В Киевской области произошел пожар в детском саду

26 февраля 2026, 11:45
Фото: ГСЧС
Происшествие случилось 26 февраля около десяти утра в городе Ирпень Бучанского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На месте спасатели установили, что на первом этаже детского сада возникло возгорание в электрощитовой. Пожар ликвидировали.

Персонал заведения оперативно провел эвакуацию детей.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, утром 21 февраля в Киеве в результате пожара в доме погибли два человека. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

