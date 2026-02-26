Фото: ГСЧС

Происшествие случилось 26 февраля около десяти утра в городе Ирпень Бучанского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На месте спасатели установили, что на первом этаже детского сада возникло возгорание в электрощитовой. Пожар ликвидировали.

Персонал заведения оперативно провел эвакуацию детей.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, утром 21 февраля в Киеве в результате пожара в доме погибли два человека. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.