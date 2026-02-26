13:15  26 февраля
26 февраля 2026, 11:58

СБУ задержала корректировщика РФ: помогал россиянам "пробиться" в Купянск

26 февраля 2026, 11:58
Фото: СБУ
СБУ задержала в Харьковской области еще одного агента российской военной разведки. Злоумышленник готовил координаты для ракетно-бомбовых атак рашистов на Купянском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Россияне надеялись задействовать разведданные своего корректировщика для подготовки новых попыток прорваться в райцентр.

Агентурную задачу выполнял завербованный врагом 49-летний харьковчанин, скрывавшийся от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал в Телеграмм-каналах способы побега в РФ.

В одном из прокремлевских чатов на фигуранта вышел сотрудник ГРУ РФ и предложил ему сотрудничество в обмен на "эвакуацию". Согласившись на "предложение", агент начал обходить прифронтовую местность, чтобы обнаружить и обозначить на гугл-картах геолокации Сил обороны.

Также злоумышленник использовал двор частного дома своих родителей в качестве наблюдательного пункта, с которого он фиксировал время и ориентировочные направления работы артиллерии ВСУ. После этого он проводил разведку вблизи тех мест, где, по его мнению, могли быть артпозиции украинских войск.

Собранные координаты потенциальных "целей" фигурант собирал на своем смартфоне для подготовки агентурного отчета ГРУ РФ.

Сотрудники СБУ задержали агента и приняли комплексные меры для обеспечения локаций Сил обороны. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.

