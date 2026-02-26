Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В пункте пропуска "Павлово-Матьовце" в одном из вагонов грузового поезда таможенники обнаружили 1520 пачек сигарет, спрятанных под слоем руды.

Поезд следовал из Кривого Рога в словацкий город Кошице, перевозя железорудное сырье. Таможенники заметили сдвиг насыпи груза и во время проверки щупами и лопатами обнаружили 152 блока сигарет Compliment. Табачные изделия были без акцизных марок, завернуты в черную пленку и глубоко зарыты под рудой.

Об инциденте таможенники сообщили Бюро экономической безопасности. Событие квалифицировали как незаконны сбыт подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Поезд после проверки отправили по назначению в Словакию.

Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией остановили контрабанду электронных сигарет. По предварительным оценкам, стоимость выявленного товара превышает 5 миллионов гривен.