Сигареты среди руды: на Закарпатье в грузовом поезде нашли контрабанду
Вечером 24 февраля на закарпатской таможне разоблачили попытку контрабанды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
В пункте пропуска "Павлово-Матьовце" в одном из вагонов грузового поезда таможенники обнаружили 1520 пачек сигарет, спрятанных под слоем руды.
Поезд следовал из Кривого Рога в словацкий город Кошице, перевозя железорудное сырье. Таможенники заметили сдвиг насыпи груза и во время проверки щупами и лопатами обнаружили 152 блока сигарет Compliment. Табачные изделия были без акцизных марок, завернуты в черную пленку и глубоко зарыты под рудой.
Об инциденте таможенники сообщили Бюро экономической безопасности. Событие квалифицировали как незаконны сбыт подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).
Поезд после проверки отправили по назначению в Словакию.
