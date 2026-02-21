На підприємстві в Київській області станок розчавив 35-річного чоловіка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагічний випадок стався на підприємстві у Київській області. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київщини.

Днями, до поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка на території одного з підприємств у місті Бровари.

Попередньо встановлено, що під час виконання ремонтних робіт станок зірвався з кріплення та впав на 35-річного працівника.

Внаслідок отриманих травм громадянин помер на місці події.

Як повідомлялось, наприкінці січня в Броварах на підприємстві стався розрив опалювального котла. Працівник підприємства отримав термічні опіки рук та ніг.