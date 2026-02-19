В Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота

иллюстративное фото: из открытых источников

В Гостомеле Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Как отмечается, с 17 февраля 2026 года в населенном пункте введен 60-дневный карантин.

"Специалисты организуют бесплатную подворную вакцинацию собак и кошек, чтобы не допустить распространения инфекции", – говорится в сообщении.

