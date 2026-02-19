В Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота
В Гостомеле Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".
Как отмечается, с 17 февраля 2026 года в населенном пункте введен 60-дневный карантин.
"Специалисты организуют бесплатную подворную вакцинацию собак и кошек, чтобы не допустить распространения инфекции", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области женщина выбросила собаку с четвертого этажа многоэтажки. Событие произошло в августе 2025 года.
