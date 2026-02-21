В Черкассах бесплатно обучают немецкому

иллюстративное фото: из открытых источников

В Черкасской областной ячейке ОО «Защита Государства» на постоянной основе продолжается бесплатное обучение немецкому языку

Об этом сообщает RegioNews

"Мы объединяем индивидуальные занятия и языковые клубы, чтобы создать возможности для детей и взрослых, желающих учиться в поддерживающей среде", – говорится в сообщении.

Организаторы ждут подростков от 12 лет и взрослых 50+, желающих изучать немецкий язык в дружеской и поддерживающей атмосфере.

Sprachklub/языковые клубы:

Понедельник, 16:45–17:45 / подростки от 12 лет

Среда, 16:00–17:00 / сеньоры 50+

Одесса:

г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 (на углу с ул. Гоголя)

Запись и справки: +38 096 698 95 91

