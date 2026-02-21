14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
РФ нанесла авиаудар по Сумам
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 15:55

В Черкассах бесплатно обучают немецкому

21 февраля 2026, 15:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В Черкасской областной ячейке ОО «Защита Государства» на постоянной основе продолжается бесплатное обучение немецкому языку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу ОО Защита Государства. Черкассы в Фейсбуке.

"Мы объединяем индивидуальные занятия и языковые клубы, чтобы создать возможности для детей и взрослых, желающих учиться в поддерживающей среде", – говорится в сообщении.

Организаторы ждут подростков от 12 лет и взрослых 50+, желающих изучать немецкий язык в дружеской и поддерживающей атмосфере.

Sprachklub/языковые клубы:

  • Понедельник, 16:45–17:45 / подростки от 12 лет
  • Среда, 16:00–17:00 / сеньоры 50+

Одесса:

г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 (на углу с ул. Гоголя)

Запись и справки: +38 096 698 95 91

Как сообщалось, в Черкасской области будут судить "волонтеров", которые торговали гуманитарной помощью. Им грозит до 7 лет заключения.

