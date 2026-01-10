В Киевской области местные жители остались без укрытия во время обстрелов: подвал дома завалили гуманитарной помощью

Иллюстративное фото

Недавно в Вышгороде российский беспилотник попал в жилой дом по улице Набережной. Теперь актуализировался вопрос доступа жителей в подвальное помещение, которое в 2022 году использовалось как укрытие. Однако сейчас подвал завален гуманитарной помощью, которую должны были распределить еще несколько лет назад

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Подвальное помещение площадью около 170 квадратных метров еще в начале 2022 местные жители расчистили. Впоследствии подвал был передан в пользование благотворительному фонду "Святой Ольги". Он позиционируется как единственный оператор по распределению гуманитарной помощи в Вышгороде.

Из-за постоянных обстрелов местные жители обращались к власти с просьбой предоставить возможность использовать хотя бы одну комнату подвала в качестве укрытия во время воздушных тревог. Для проверки была создана временная контрольная комиссия от городского совета.

В ходе осмотра выяснилось, что подвал полностью занят гуманитарной помощью, часть которой имеет маркировку 2022-2023 годов. По имеющейся информации, эти грузы поступали от Киевской облгосадминистрации и международных партнеров и должны были быть распределены среди населения и военных в период их получения, а не храниться годами в подвальном помещении жилого дома.

"Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", подвальные помещения являются общей совместной собственностью совладельцев и могут передаваться в пользование исключительно по решению общего собрания, без которого использование помещения не может считаться законным. В то же время возникают обоснованные вопросы по учету, хранению и отчетности гуманитарной помощи, которая, судя по публичным материалам, фактически остается на складе", - говорит Оксана Жданова, глава Вышгородской районной ячейки ОО "Защита государства".

Вышгородский центр ОО "Защита государства" призывает правоохранителей проверить обстоятельства хранения и распределения гуманитарной помощи, а Киевскую областную военную администрацию - дать оценку эффективности использования переданных городу гуманитарных ресурсов и обеспечить соблюдение приоритета безопасности жителей в условиях военного положения.

