Фото: Национальная полиция Украины

В течение последних суток Донецкая область испытала более тысячи вражеских обстрелов, в результате которых пострадали местные жители и повреждены десятки домов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За последние сутки Донецкая область подверглась масштабным обстрелам со стороны российских войск. Согласно данным полиции, по линии фронта и гражданским объектам было зафиксировано 1229 случаев обстрелов.

Враг продолжает обстрелы Донецкой области

В результате атак погиб один человек, еще один получил ранения. Разрушениям подверглись 35 гражданским объектам, из них 24 жилых дома. Также поврежден ряд автомобилей жителей пострадавших районов.

В частности, в Славянске во время попадания беспилотника типа "Молния-2" погиб один гражданский, а автомобиль получил повреждение. В Краматорске российские войска применили семь беспилотников, ранив одного человека и повредив три многоквартирных и два частных дома, а также три гражданских автомобиля.

Разрушения зафиксированы в жилых кварталах

На территории Александровской громады враг ударил тремя "шахедами". В результате повреждено 14 частных домов и пять автомобилей. В селах Очеретино и Новоандреевка также зафиксированы разрушения жилых домов из-за дроновых атак. Местные власти и экстренные службы продолжают обследование территорий и оказание помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, в Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику в спальном районе города, в результате чего транспортное средство загорелось, а звук взрыва был слышен в разных частях города.