04 января 2026, 15:05

В Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику

04 января 2026, 15:05
Фото: Запорожская ОВА
Атака произошла в густонаселенной части города и снова поставила под угрозу безопасность мирных жителей

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews.

В Запорожье зафиксировали очередную вражескую атаку с применением беспилотника. Удар пришелся на гражданский грузовик, который находился в спальном районе города. Взрыв был слышен в разных частях Запорожья, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подтвердил, что звук взрыва стал следствием российского обстрела жилой застройки. По его словам, в результате удара загорелось транспортное средство. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

Последствия вражеской атаки в спальном районе Запорожья. Фото: Телеграмм/Запорожье.Инфо

На данный момент информация о возможных пострадавших уточняется. Медики и спасатели производят осмотр территории, а также проверяют близлежащие дома на наличие повреждений.

Ранее сообщалось, на Оболони в Киеве произошел взрыв внедорожника во время открытия багажника, в результате которого военнослужащий получил осколочные ранения. Прокуратура квалифицировала инцидент как теракт.

