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Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Київській області зловмисники обманули родичів військових, які потрапили в полон. Чоловік та жінка під приводом надання інформації про військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, виманювали гроші у їх родичів.

Аферисти діяли через соціальні мережі за розробленим планом. Загалом вони обманули людей на понад 4 мільйони гривень. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі судили військового, який виманював гроші в дружини зниклого колеги. Загалом він вкрав у жінки понад мільйон гривень, прикидаючись співробітником СБУ, який може допомогти звільнити її чоловіка.