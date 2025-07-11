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11 липня 2025, 17:15

На Київщині шахраї вкрали мільйони у родичів зниклих безвісти військових

11 липня 2025, 17:15
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У Київській області правоохоронці викрили аферистів. Зловмисники обманювали родичів військових, які зникли безвісти

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Київській області зловмисники обманули родичів військових, які потрапили в полон. Чоловік та жінка під приводом надання інформації про військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, виманювали гроші у їх родичів.

Аферисти діяли через соціальні мережі за розробленим планом. Загалом вони обманули людей на понад 4 мільйони гривень. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі судили військового, який виманював гроші в дружини зниклого колеги. Загалом він вкрав у жінки понад мільйон гривень, прикидаючись співробітником СБУ, який може допомогти звільнити її чоловіка.

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